Berlin (AFP) Für den Einzug ins EU-Parlament reichen zur Europawahl 2014 antretenden Parteien in Deutschland schon drei statt wie bisher fünf Prozent aller Stimmen. Der Bundestag nahm am späten Donnerstagabend einen entsprechenden Gesetzesentwurf der Regierungs- und Oppositionsparteien gegen den Widerstand der Linken an. Mit der Senkung der bislang gültigen Fünf-Prozent-Hürde gehen die Parteien auf Konfrontationskurs zum Bundesverfassungsgericht.

