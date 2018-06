Genf (AFP) Eine Krankenschwester aus Bayern hat über Jahre hinweg in der Schweiz als Ärztin gearbeitet. Die Frau habe ihren Arbeitgebern gesagt, dass sie in den USA Medizin studiert und für Ärzte ohne Grenzen im Irak gearbeitet habe, berichtete der Schweizer "Tages Anzeiger" am Freitag. Über fünf Jahre habe sie in fünf Kliniken und einer Arztpraxis gearbeitet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.