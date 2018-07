Stuttgart (AFP) Die baden-württembergische Ministerpräsidenten-Gattin Gerlinde Kretschmann will keine Patin für einen Stuttgart-21-Tunnel werden. Die ihr angetragene Patenschaft sei "eine große Ehre, aber ich bin bis heute nicht von dem Gesamtprojekt Stuttgart 21 überzeugt", begründete die langjährige Grünen-Politikerin und Ehefrau von Landesvater Winfried Kretschmann (Grüne) am Freitag in Stuttgart ihre Absage.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.