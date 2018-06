Berlin (AFP) Kurz vor Beginn des Parteitags in Dresden debattiert die Linke über ihre Haltung zum Euro. Ex-Parteichef Oskar Lafontaine forderte in der "Saarbrücker Zeitung" (Freitagsausgabe) ein "besseres Währungssystem, in dem es auch nationale Währungen wieder geben kann". Als Beispiele nannte Lafontaine die Krisenländer Griechenland und Zypern. Lafontaine hatte in den vergangenen Wochen immer wieder erklärt, dass er den Euro unter den jetzigen Bedingungen als nicht haltbar betrachte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.