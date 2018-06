Frankfurt/Main (AFP) Der Mindestlohn für die 34.000 Beschäftigten in Wäschereien steigt bis 2016 auf 8,75 Euro. Darauf verständigten sich der Industrieverband Textil Service, der Deutsche Textilreinigungsverband und die IG Metall, wie die Gewerkschaft am Freitag in Frankfurt am Main mitteilte. Die bislang geltende Mindestlohn-Vereinbarung in der Branche war zum 31. März ausgelaufen und sah einen Mindestlohn von sieben Euro in Ostdeutschland und acht Euro im Westen vor.

