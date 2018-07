Rom (AFP) Mit günstigeren Unternehmenskrediten und einer besseren Jobvermittlung wollen Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien die Jugendarbeitslosigkeit in den EU-Krisenländern bekämpfen. Die Finanz- und Arbeitsminister der vier Staaten berieten am Freitag in Rom darüber, die Initiative eines deutsch-französischen Ressortcheftreffens von Ende Mai zu konkretisieren. Italiens Regierungschef Enrico Letta pochte überdies darauf, das Problem der Jugendarbeitslosigkeit in die Schlusserklärung des G-8-Gipfels der führenden Industriestaaten Anfang kommender Woche aufzunehmen.

