Brüssel (AFP) Die Verbraucherpreise in der Eurozone sind im Mai wieder stärker gestiegen. Die Inflationsrate lag in der Währungsunion im vergangenen Monat bei 1,4 Prozent, bestätigte die EU-Statistikbehörde Eurostat am Freitag ihre ersten Schätzungen von Ende Mai. Im April hatte die Teuerungsrate bei 1,2 Prozent gelegen.

