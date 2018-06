Washington (AFP) Die USA wollen bei den Gesprächen über ein Freihandelsabkommen über alle Themen sprechen. Es sei nicht hilfreich, einzelne Bereiche wie den Kultursektor auszuklammern, hieß es am Donnerstag (Ortszeit) in US-Handelskreisen. Die USA seien sich bewusst, dass das Thema Kultur sensibel sei - es gebe allerdings noch mehr sensible Fragen. "Deshalb ist es wichtig, dass wir uns zusammensetzen und untersuchen, was möglich ist, wenn wir eine gute Vereinbarung erreichen wollen."

