Berlin (AFP) Volks- und Raiffeisenbanken sollen Kunden künftig besser über die Zinsen fürs Kontoüberziehen informieren. Der Bundesverband der Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) empfehle seinen 1100 Mitgliedsinstituten, Kunden über die Höhe von Dispozinsen nicht nur über Aushänge in Filialen in Kenntnis zu setzen, sondern auch über das Internet, erklärte der Verband am Freitag in Berlin. Eine Veröffentlichung der Zinskonditionen im Internet diene "der weiteren Festigung" der "besonderen Kunde-Bank-Beziehung".

