Paris (AFP) - (AFP) In der Affäre um geheime Auslandskonten ermittelt die französische Justiz nun auch gegen die Schweizer Privatbank Reyl & Cie und deren Kunden, unter denen sich prominente französische Politiker befinden sollen. Die Nachforschungen durch Untersuchungsrichter Renaud Van Ruymbeke richteten sich gegen Unbekannt und bezögen sich auf den Verdacht der "Geldwäsche im Zusammenhang mit Steuerhinterziehung", verlautete am Freitag aus Justizkreisen in Paris. Sie sind Folge der Aussagen eines Ex-Mitarbeiters der Bank, der angeblich über eine Liste mit den Namen von rund 15 französischen Ministern und Ex-Ministern verfügt, die in der Schweiz ein Konto haben sollen.

