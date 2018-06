Dortmund (SID) - Fußball-Profi Moritz Leitner hat seinen Vertrag bei Borussia Dortmund bis 2017 verlängert - und spielt nun erst einmal für zwei Jahre beim Bundesliga-Konkurrenten VfB Stuttgart. Die Schwaben liehen das 20 Jahre alte Mittelfeldtalent bis 2015 aus. "Er soll in diesen beiden Jahren Spielpraxis bekommen", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc.

Der VfB, der schon länger an Leitner interessiert war, freute sich indes "sehr" über den Deal, wie Sport-Vorstand Fredi Bobic unterstrich: "Er passt perfekt in unser Anforderungsprofil. Er ist jung, technisch hoch veranlagt und verfügt über ein sehr gutes Spielverständnis. Und nicht zuletzt ist er auf mehreren Positionen einsetzbar. Damit bringt er alle Fähigkeiten mit, um eine tragende Rolle in unserem Spiel einzunehmen."

Leitner hat für die Borussia 42 Bundesligaspiele absolviert und war sieben Mal in der Champions League zum Einsatz gekommen. Der VfB sei "einfach ein super Klub mit großer Tradition. Ich denke, wir können hier viel erreichen. Ich habe große Lust, den VfB dort zu sehen, wo er hingehört, und dazu möchte ich meinen Teil beitragen", sagte der Mittelfeldspieler, der 2011 von 1860 München nach Dortmund gewechselt und 2012 mit dem BVB deutscher Meister und Pokalsieger geworden war.