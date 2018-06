Málaga (SID) - Der spanische Fußball-Erstligist FC Málaga hat die Verpflichtung des deutschen Trainers Bernd Schuster offiziell bestätigt. Wie der Champions-League-Viertelfinalist aus Andalusien am Freitag mitteilte, hat der Europameister von 1980 in Málaga einen Fünfjahresvertrag unterschrieben. Schuster (53) solle "in der kommenden Woche" vorgestellt werden.

Der gebürtige Augsburger tritt in Málaga die Nachfolge von Erfolgstrainer Manuel Pellegrini an. Der Chilene verlässt das Estadio Rosaleda zwei Jahre vor Ablauf seines Vertrages und wird ab der kommenden Saison Teammanager von Manchester City.

Zuletzt war Schuster nach seinem Rauswurf beim türkischen Erstligisten Besiktas Istanbul im März 2011 ohne Job. Im Dezember hatte er sich eine kurzfristige Absage beim Bundesligisten VfL Wolfsburg eingehandelt.

Málaga ist der vierte spanische Erstligist in Schusters Trainerkarriere nach UD Levante (2004/05), dem FC Getafe (2005 bis 2007) und Real Madrid (2007 bis 2008). Zudem trainierte er von 2001 bis 2003 den Zweitligisten Deportivo Xerez. Als Spieler war der frühere Mittelfeldregisseur in Spanien für die Spitzenklubs FC Barcelona (1980 bis 1988), Real Madrid (1988 bis 1990) und Atlético Madrid (1990 bis 1993) im Einsatz.

Obwohl sich der FC Málaga sportlich für die Europa League qualifiziert hat, wird sich Schuster zunächst auf die Primera División konzentrieren müssen. Sein neuer Klub ist wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay der Europäischen Fußball-Union (UEFA) von der Teilnahme an der kommenden Europapokal-Saison ausgeschlossen worden. Dank des milliardenschweren Eigentürmers Abdullah Bin Nasser Al Thani ist der FC Málaga zwar finanziell potent, der Katari gilt aber als unberechenbar: Ende 2012 hatte er den Geldhahn zugedreht, ausstehende Gehaltszahlungen und die Vereinsverschuldung führten zu der Sperre.