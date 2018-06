Leipzig (SID) - Fußball-Drittligist RB Leipzig treibt seine Personalplanungen für die neue Saison voran. Der Aufsteiger verpflichtete Abwehrspieler Tobias Willers vom Relegationsgegner Sportfreunde Lotte für zwei Jahre sowie Mittelfeldspieler André Luge vom FSV Zwickau für vier Jahre. Zuvor hatte sich bereits Denis Thomalla von der TSG Hoffenheim II den Bullen angeschlossen.

Willers hatte im Relegationsspiel mit Lotte gegen seinen neuen Arbeitgeber Leipzig um den Aufstieg in die 3. Liga nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Der Innenverteidiger erzielte zunächst das 1:0 für Lotte, dann markierte er per Eigentor in der Verlängerung das vorentscheidende 1:2 zu Gunsten der Sachsen. Nach 120 Minuten hatte es 2:2 gestanden, und Leipzig war nach dem 2:0 im Hinspiel aufgestiegen.