Brasília (SID) - Mit einem deutlichen Appell an die heimischen Medien hat Brasiliens Fußball-Nationaltrainer Luiz Felipe Scolari vor dem Auftaktspiel des Confed Cups am Samstag gegen Japan auf die anhaltende Kritik an Superstar Neymar reagiert. "Es scheint manchmal, dass es euch nur darum geht, ihn zu verdammen. Ihr müsst das große Idol, das wir haben, schützen", sagte der 64-Jährige auf der abschließenden Pressekonferenz vor dem Duell gegen den Asienmeister in Brasília.

"Wir haben ein Idol, einen Spieler, der 50.000 Fans zu seiner Vorstellung (beim FC Barcelona, d. Red.) anlockte. Das verlangt mehr Wertschätzung", sagte der Weltmeister-Coach von 2002, dem auch die Durststrecke des Barca-Neuzugangs in Klub und Seleção von 842 Minuten ohne Tor nichts ausmacht. "Ich muss keine Tore von ihm verlangen, sondern, dass er nützlich für das Team ist. Das macht einen guten Spieler aus", sagte Scolari.