Raipur (AFP) Dorfbewohner haben in Indien eine alte Frau und deren Schwiegertochter wegen angeblicher Hexerei getötet. Die Angreifer, mehrheitlich Frauen, hätten ihre Opfer zu Tode geprügelt, sagte ein Polizeisprecher im östlichen Bundesstaat Jharkhand am Freitag. Die Dorfbewohnerinnen hätten die beiden Frauen beschuldigt, durch Hexerei am Tod mehrerer Kinder verantwortlich zu sein, die an Krankheiten gestorben waren.

