Istanbul (dpa) - Im Streit um den Gezi-Park in Istanbul ist eine Lösung in Sicht. Das sagte ein Regierungssprecher nach Gesprächen von Ministerpräsident Erdogan mit Vertretern der Taksim-Plattform. Die Regierung wolle nun die endgültige Entscheidung des Gerichts abwarten, das die Bauarbeiten gestoppt hatte. Sollte das Gericht den Baustopp bestätigen, werde die Regierung dies akzeptieren, berichtet die Zeitung "Hürriyet". Gebe es aber grünes Licht für die Baupläne, wolle die Regierung die endgültige Entscheidung der Bevölkerung in einem Referendum überlassen.

