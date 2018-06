Berlin (dpa) - Deutschland wird ungeachtet eines möglichen Giftgaseinsatzes in Syrien keine Waffen an die syrische Opposition liefern. Bei dieser Position bleibe es, Deutschland dürfe schon aus "rechtlichen Gründen" keine Waffen in ein Bürgerkriegsgebiet ausführen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Die US-Regierung zeigt sich vom Einsatz tödlicher Giftgase durch das Assad-Regime überzeugt. Sie will daher die Rebellen in Syrien nun direkt militärisch unterstützen. Die syrische Opposition begrüßte die Pläne.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.