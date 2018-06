Moskau (dpa) - Im Syrien-Konflikt hat Russland die USA im Fall von Waffenlieferungen an die Gegner von Präsident Assad vor einer Eskalation in der Region gewarnt. Die Vorwürfe an Damaskus, Chemiewaffen eingesetzt zu haben, sei nicht mit glaubwürdigen Tatsachen belegt, teilte Moskau mit. Außenminister Sergej Lawrow habe mit seinem US-Kollegen John Kerry telefoniert und dazu aufgerufen, alles für die Einberufung der gemeinsam geplanten Friedenskonferenz in Genf zu tun. Russland ist enger Partner des Assad-Regimes.

