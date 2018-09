Moskau (dpa) - Im Streit um einen möglichen Chemiewaffeneinsatz des syrischen Regimes hat ein führender russischer Außenpolitiker den USA Lügen vorgeworfen.

Die Berichte seien "an derselben Stelle fabriziert" worden wie die "Lüge" über Massenvernichtungswaffen des irakischen Ex-Diktators Saddam Hussein, schrieb Alexej Puschkow, Chef des Auswärtigen Ausschusses der Staatsduma in Moskau, am Freitag bei Twitter.

Die USA hatten zuvor dem syrischen Machthaber Baschar al-Assad den Einsatz von Giftgas vorgeworfen. US-Präsident Barack "Obama schlägt denselben Weg ein wie (sein Vorgänger) George Bush", schrieb Puschkow. Die UN-Vetomacht Russland ist ein Partner Assads; die USA streben Assads Sturz an.

Puschkow-Twitter, russisch