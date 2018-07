Den Haag (AFP) Der niederländische Senatspräsident Fred De Graaf hat wegen eines Streits über den Umgang mit dem Rechtspopulisten Geert Wilders seinen Rücktritt angekündigt. Wie die Nachrichtenagentur ANP berichtete, gab De Graaf seine Entscheidung in der Nacht zu Freitag von London aus bekannt. Anlass war ein Interview des liberalen Politikers, in dem De Graaf eingeräumt hatte, er habe Wilders bewusst nicht in erster Reihe an der Amtseinführung des neuen Königs Willem-Alexander teilnehmen lassen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.