Moskau (AFP) Das international kritisierte russische "Agenten"-Gesetz könnte laut Präsident Wladimir Putin überarbeitet werden. "Wir sollten darüber nachdenken, diese Gesetzgebung zu verbessern, so dass sie niemanden belästigt", sagte Putin am Freitag in Moskau. Es sei notwendig, die Anwendung der Vorschriften zu überprüfen, sagte er. Seine Äußerungen bei einem Treffen mit Vertretern der Zivilgesellschaft wurden im Fernsehen übertragen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.