Dortmund (SID) - Mit fünf Olympiasiegern an Bord geht der Deutschland-Achter bei den Ruder-Weltmeisterschaften im südkoreanischen Chungju das Projekt Titelverteidigung an. Eric Johannesen (Hamburg), Richard Schmidt (Trier), Kristof Wilke (Radolfzell) und Maximilian Reinelt (Ulm) werden wie schon bei der triumphalen Goldfahrt in London im Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes (DRV) sitzen, hinzu kommt der Berliner Steuermann Martin Sauer.

Anton Braun (Berlin), Felix Drahotta (Leverkusen), Hannes Ocik (Schwerin) und Maximilian Munski (Lübeck) eroberten die weiteren Plätze auf den begehrten Rollsitzen im Achter, der seit den Olympischen Spielen 2008 in Peking bei internationalen Großereignissen ungeschlagen ist. Das neu formierte DRV-Paradeboot hat mit dem Gewinn des EM-Titels vor zwei Wochen in Sevilla bereits einen erfolgreichen Saisoneinstand gegeben. Erfolgstrainer Ralf Holtmeyer sah nach diesem gelungenen Auftritt von weiteren Umbesetzungen ab.

"Unsere Konzentration gilt den Weltmeisterschaften. Dort wollen wir vorne mitmischen", sagte Holtmeyer bei der Präsentation des Achters im Ruderleistungszentrum Dortmund mit Blick auf den Saisonhöhepunkt (25. August bis 1. September). Der Deutschland-Achter holte zuletzt drei WM-Titel in Serie. Generalprobe für die WM wird das Weltcup-Finale in Luzern sein (12. bis 14. Juli).