Nürnberg (dpa) - Andrea Petkovic hat beim Nürnberger WTA-Turnier überraschend das Endspiel erreicht. Die Darmstädterin setzte sich im Halbfinale gegen die ehemalige Weltranglisten-Erste Jelena Jankovic aus Serbien mit 6:4, 6:3 durch.

Damit steht die 25-Jährige erstmals seit Oktober 2011 wieder in einem Finale auf der WTA-Tour. Im Kampf um den Titel bei der mit 235 000 Dollar dotierten Sandplatzveranstaltung trifft Petkovic am Samstag auf Simona Halep aus Rumänien oder die Tschechin Lucie Safarova. Nach zahlreichen Verletzungen ist Petkovic in der Weltrangliste aktuell nur noch auf Platz 103 notiert, Jankovic liegt auf Position 16.

