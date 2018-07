Halle/Westfalen (SID) - Die Gerry Weber Open in Halle/Westfalen bleiben auch in Zukunft ein reines Herren-Event. Das verkündete Turnierdirektor Ralf Weber am Rande der mit 683.665 Euro dotierten Veranstaltung. "Ab 2015 wird die Rasensaison um eine Woche verlängert, da gilt es, die weitere Entwicklung auf Seiten der ATP abzuwarten", sagte Weber: "Außerdem muss ich als Unternehmer auch wirtschaftlich denken und handeln, und so wird dieses Thema nicht weiter verfolgt."