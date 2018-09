Ankara (AFP) Kurz nach einer "letzten Warnung" an die Teilnehmer der regierungskritischen Protestbewegung in der Türkei ist Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan am Donnerstagabend mit mehreren Demonstrationsführern zusammengetroffen. Rund ein Dutzend Vertreter des Protestbündnisses Taksim Solidarität waren auf Fernsehbildern beim Betreten der Residenz des Regierungschefs in der Hauptstadt Ankara zu sehen. Es ist ihr erstes direktes Gespräch mit Erdogan seit Ausbruch der regierungskritischen Proteste vor zwei Wochen.

