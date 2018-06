Biblis (dpa) - Ein ICE ist in der Nähe von Biblis in Südhessen gegen einen Baum gekracht, der von Sturmböen auf die Strecke gefegt worden war. Die 600 Fahrgäste hätten den Unfall gestern Abend unverletzt überstanden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Die Räumung des Zuges habe sechseinhalb Stunden gedauert und sich bis in die Nacht gezogen. Die Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim wurde in beiden Richtungen gesperrt. Wann sie wieder freigegeben werden kann, steht noch nicht fest.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.