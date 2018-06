New York (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat die Ausweitung israelischer Siedlungen im Westjordanland um mehr als 1000 Wohneinheiten am Freitag scharf verurteilt. Die Entscheidungen "unterwandern Fortschritte zu einer Zwei-Staaten-Lösung" mit den Palästinensern und seien "eine Verletzung des Völkerrechts", sagte Bans Sprecher Martin Nesirky in New York. Ban rufe Israel auf, den Siedlungsbau einzufrieren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.