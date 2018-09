Berlin (AFP) Das Nervengas Sarin, das nach neuesten Erkenntnissen der US-Geheimdienste zweifelsfrei im syrischen Bürgerkrieg eingesetzt worden ist, gehört zu den gefürchtetsten Kampfstoffen: Es ist farblos, geruchlos, geschmacklos - und kann bereits in einer Dosis von nur einem halben Milligramm zum Tod führen. Das in der Chemie Methylfluorphosphonsäureisopropylester genannte Gift kann über Haut und Atemwege in den Körper gelangen. Gegenmittel wirken nur bei sofortiger Verabreichung.

