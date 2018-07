Washington (AFP) Die USA werden ihre F16-Kampfjets und Luftabwehrraketen des Typs Patriot auch nach Abschluss einer gemeinsamen Militärübung mit Jordaniens Streitkräften Ende Juni in dem syrischen Nachbarstaat stationiert lassen. Außerdem solle eine Einheit mit Amphibienschiffen weiterhin vor der Küste bereit gehalten werden, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag aus US-Sicherheitskreisen nach einem Treffen mit jordanischen Führern. Außerdem erwägt Washington den Angaben zufolge "ernsthaft", verbündeten Partnern Geld zur Verfügung zu stellen, mit dem andere Regierungen eigene Waffenlieferungen an syrische Rebellen finanzieren könnten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.