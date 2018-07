Teheran (dpa) - Bei der Präsidentenwahl im Iran zeichnet sich eine größere Beteiligung ab als erwartet. Vor vielen Wahllokalen in Teheran bildeten sich Schlangen.

Zur Wahl stehen sechs Kandidaten, von denen vier Chancen eingeräumt werden. Präsident Mahmud Ahmadinedschad kann aus Verfassungsgründen nach zwei Amtszeiten nicht wieder antreten.

Neben den beiden Konservativen Ali-Akbar Welajati und Mohammed Bagher Ghalibaf rechnen sich auch der Hardliner Said Dschalili sowie der Reformer Hassan Ruhani Chancen aus. Womöglich kommt es am nächsten Freitag zu einer Stichwahl.

"Ich bin sicher, dass das Volk heute Geschichte schreiben wird", sagte Ruhani bei der Stimmabgabe. Welajati versprach bessere Beziehungen zum Westen und freie Gesundheitsversorgung der Armen. Sein Widersacher Ghalibaf kündigte einen "grundlegenden Wandel" an. Dschalili versprach, einem reinen islamischen Pfad zu folgen.

Nach der Wahl 2009 hatte es heftige Proteste von Reformkräften gegen angebliche Wahlfälschungen gegeben. Die Proteste wurden gewaltsam unterdrückt. Das hatte die Erwartung aufkommen lassen, dass viele der gut 50 Millionen Wahlberechtigten diesmal zu Hause bleiben könnten. Die Wahllokale werden bis voraussichtlich 21.30 MESZ geöffnet sein. Die Ergebnisse werden Samstagmorgen erwartet.

Der in Deutschland lebende iranische Oppositionspolitiker Mehran Barati-Novbari hält einen Sieg Ruhanis bereits in der ersten Runde für möglich. Voraussetzung sei eine unverfälschte Wahl, sagte er im Inforadio des RBB. Sollten die beiden konservativen Kandidaten in die zweite Runde kommen, könne es Unruhen geben.