Offenbach (dpa) - Der Sommer ist da. "Leicht unbeständig, aber zunehmend sommerlich gibt sich unser Wetter in den kommenden Tagen", beschreibt Meteorologe Thomas Ruppert vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach die Aussichten für das Wochenende.

Der Montag wird fast überall in Deutschland ein Sommertag mit Temperaturen über 25 Grad. Im Süden ist es mit über 30 Grad sogar heiß. Ob die Thermometer zum Wochenbeginn sogar auf mehr als 35 Grad steigen, schien am Freitag unwahrscheinlicher als noch einen Tag zuvor. An Nord- und Ostsee bleibt es mit maximal 20 Grad noch recht kühl.

Die Menschen in den Hochwassergebieten im Osten können aufatmen, weil flächendeckende Niederschläge nicht in Sicht sind. In der Nacht zum Freitag fielen bei Hitzacker an der Elbe noch einmal zwischen 25 und 40 Litern Niederschlag pro Quadratmeter. Mit Schauern und kräftigen Gewittern muss auch in den nächsten Tagen gerechnet werden. In dem feucht-warmen Klima finden Mücken ideale Brutbedingungen.

Ein Wetter-Mix bestimmt das Wochenende. So beginnt der Samstag mancherorts mit Nebel, andernorts mit Wolken oder heiter. In der zweiten Tageshälfte gibt es vor allem nördlich der Mittelgebirge und am Alpenrand Schauer und Gewitter, die in der Nacht wieder abklingen. In Norddeutschland bleibt es auch am Sonntag noch bewölkt und regnerisch. Im Rest der Republik scheint meist die Sonne.

Wettervorhersage