Argenteuil (AFP) Nach der Kontrolle einer voll verschleierten Frau in der Nähe von Paris haben am Freitag hunderte Demonstranten gegen ein "islamfeindliches Klima" protestiert. "Die islamfeindlichen Aggressionen häufen sich, und die Politik schaut nur zu", rief der Präsident des Bündnisses gegen Rassismus und Islamophobie (CRI), Abdelaziz Chaambi, der Menge in der Gemeinde Argenteuil zu. Unter den Demonstranten befanden sich etliche besonders konservative muslimische Jugendliche und verschleierte Frauen.

