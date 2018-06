Guatemala-Stadt (dpa) - Lionel Messi hat Argentinien mit einem Dreierpack zum 4:0 (3:0)-Erfolg beim Testspiel in Guatemala geführt und mit seinen Länderspieltreffern 33 bis 35 Idol Diego Maradona (34 Tore) überholt.

Messi war in der 15., 40. und 49. Minute erfolgreich, zum 2:0 traf Augusto Fernandez (36.). In der ewigen Torschützenliste der argentinischen Fußball-Nationalmannschaft hat Messi nun mit Hernán Crespo gleichgezogen. Vor dem Superstar des FC Barcelona und Crespo liegt Gabriel Batistuta mit 56 Toren noch klar an der Spitze.