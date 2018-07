Köln (SID) - Bei der Auslosung der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde hat es am Samstag eine Panne gegeben. Versehentlich flutschte der früheren Nationalspielerin Nia Künzer als Glücksfee in der ARD-Sportschau eine Kugel aus dem Amateurtopf unter dem Arm hindurch in den Profitopf. Plötzlich hieß die Paarung SF Baumberg gegen RB Leipzig - Amateurverein gegen Amateurverein.

Markus Stenger, beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) Abteilungsleiter im Spielbetrieb und verantwortlich für den Pokal, schritt ein, es wurde wiederholt. Baumberg bekam den FC Ingolstadt aus der 2. Liga zugelost. "Er hat absolut souverän reagiert und mit seinem schnellen Eingreifen dafür gesorgt, dass wir ein reguläres Auslosungsergebnis haben", sagte DFB-Mediendirektor Ralf Köttker.