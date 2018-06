London (AFP) Kampfjets der britischen Luftwaffe haben am Samstag eine Passagiermaschine der Egyptair auf dem Weg von Kairo nach New York zu einem Flughafen in Schottland eskortiert. Das Flugzeug sei wegen eines "Zwischenfalls an Bord" umgeleitet und zum Airport von Prestwick in Schottland eskortiert worden, erklärte das britische Verteidigungsministerium.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.