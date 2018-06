Ratingen (SID) - Kira Biesenbach liegt nach dem ersten Tag der WM-Qualifikation der deutschen Siebenkämpferinnen in Front. Mit 3701 Punkten geht die Leverkusenerin am Sonntag in den zweiten Tag, verfolgt von Julia Mächtig (Neubrandenburg/3688) sowie Claudia Rath (LG Frankfurt/3653). Alle drei haben gute Aussichten, die Norm von 6150 Punkten für die Leichtathletik-WM in Moskau (10. bis 18. August) am Sonntag zu erreichen.