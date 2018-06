Berlin (dpa) - RTL-Einrichtungsexpertin Tine Wittler beendet ihre Reihe "Einsatz in 4 Wänden" nach zehn Jahren.

"Mit einem lachenden und einem weinenden Auge sagen mein "Einsatz"-Team und ich nach zehn Jahren heute "Tschüs, Servus und Goodbye"", schrieb die 40-Jährige auf Ihrer Facebook-Seite. "Soeben haben wir den allerletzten Produktionstag hinter uns gebracht! Wann die heute zu Ende gebrachte Folge ausgestrahlt wird, wissen wir nicht."

RTL hatte bereits am Freitag nach der zweiten von vier "Special"-Ausgaben ihrer Einrichtungsreihe mitgeteilt, die letzten beiden Folgen an den kommenden Mittwochabenden nicht mehr zu zeigen. Der Grund waren die viel zu niedrigen Einschaltquoten. Wittler kündigte über Facebook an, sich im September mit einer Kinodokumentation ihrer Produktionsfirma prallefilm zurückzumelden. Das Thema ließ sie offen.

Wittler auf Facebook