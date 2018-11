New York (dpa) - Das neue Album von Hip-Hop-Sänger Kanye West ist vorzeitig illegal ins Internet gestellt worden. Eigentlich sollte "Yeezus", das sechste Album des amerikanischen Rappers, erst am Dienstag veröffentlich werden. Doch wie US-Medien berichten, kursiert es schon seit gestern auf verschiedenen File-Sharing-Webseiten. Der 36-jährige US-Star hatte mit aufwendigen Installationen und Auftritten in den USA versucht, Aufmerksamkeit für das Album zu erzeugen, es sonst aber strengstens unter Verschluss gehalten.

