New York (dpa)- Eine amerikanische Filmemacherin will für das beliebte Lied "Happy Birthday To You" die volle Nutzungsfreiheit erkämpfen. Bisher darf man es in der Öffentlichkeit nur spielen, wenn man Gebühren dafür zahlt, da das Musikunternehmen Warner/Chappell die Urheberrechte hat. Das will die Filmemacherin Jennifer Nelson aus New York nun ändern, berichtete die "New York Times". In einem Rechtsstreit fordert sie Warner/Chappell Music auf, die Rechte an dem Song abzugeben und ihn kostenlos verfügbar zu machen.

