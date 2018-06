Heiden (dpa) - Eine Mutter und ihre beiden Kinder sind bei einem Unfall im Münsterland ums Leben gekommen. Außerdem starb eine 48-Jährige. Die Mutter war mit ihrem Wagen aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Das Auto prallte mit einem Lastwagen zusammen. Die 32-Jährige, die vier und fünf Jahre alten Geschwister und die Beifahrerin hatten keine Chance. Sie starben noch an der Unfallstelle. Der Unfall ereignete sich auf der Bundesstraße 67 in Heiden in Nordrhein-Westfalen.

