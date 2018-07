Bamberg (dpa) - Die Brose Baskets aus Bamberg wollen sich heute ihre vierte deutsche Basketball-Meisterschaft nacheinander sichern. Die Franken führen vor der dritten Finalpartie in der Best-of-five-Serie gegen die EWE Baskets Oldenburg mit 2:0 und brauchen nur noch einen Sieg zum erneuten Coup. Vier oder mehr Titel in Serie gelangen seit Einführung der Bundesliga bislang nur ALBA Berlin und TSV Bayer 04 Leverkusen. Der Meister spielt in der kommenden Saison in der Euroleague.

