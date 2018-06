Berlin (AFP) Knapp einhundert Tage vor der Bundestagswahl hat die SPD auf ihrem Parteikonvent in Berlin Beratungen zur Familien-, Arbeits- und Sozialpolitik aufgenommen. Dazu lag am Sonntag ein Initiativantrag des Chefs der Gewerkschaft IG BAU, Klaus Wiesehügel, vor. Darin bekräftigt die SPD ihr Ziel, Eltern bis 2017 schrittweise von den Gebühren für Kinderkrippen und Kindertagesstätten befreien und Familien so durchschnittlich um 1900 Euro pro Jahr zu entlasten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.