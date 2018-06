Rio de Janeiro (dpa) - Mario Balotelli und Jubilar Andrea Pirlo haben Italien zum erhofften Auftakterfolg beim Confed Cup geschossen.

Bei der Pflichtspielpremiere im neuen Maracana von Rio de Janeiro setzte sich die Squadra Azzurramit 2:1 (1:1) gegen Mexiko durch und feierte damit den ersten Sieg seit 20 Jahren gegen den Nord- und Mittelamerika-Champion.

Pirlo hatte Italien mit einem tollen Freistoßtor in seinem 100. Länderspiel in Führung gebracht. Nach einem Foul des Ex-Wolfsburgers Andrea Barzagli an Giovani Dos Santos glich Javier Hernandez (34.) vor 76 864 Zuschauern im ausverkauften Fußball-Tempel per Foulelfmeter aus. Doch AC Mailands Stürmerstar Balotelli (78.) machte den ersten Sieg der Italiener gegen Mexiko seit 1993 und den ersten Erfolg in einem Pflichtspiel seit der WM 1970 perfekt.

Mexiko steht im zweiten Gruppenspiel am Mittwoch gegen Gastgeber Brasilien nun schon unter großem Druck. Italien kann die Aufgabe gegen Japan hingegen entspannter angehen. Die Brasilianer hatten am Samstag in Brasilia das Eröffnungsspiel der Gruppe A gegen die Japaner mit 3:0 gewonnen.

Angeführt von Stürmerstar Mario Balotelli und Kreativkopf Pirlo starteten die Italiener schwungvoll. Vor allem über die linke Seite machte der Europameisterschafts-Zweite immer wieder Druck. Die Mexikaner leisteten sich indes in der Anfangsphase einige Unkonzentriertheiten.

Nach einem Fehler von Francisco Rodriguez, der Balotelli den Ball direkt in die Füße spielte, verpasste der Stürmerstar des AC Mailand mit seinem Lupfer das Tor nur knapp (5.). Zwei Minuten später scheiterte der Ein-Mann-Sturm nach schöner Vorarbeit von Riccardo Montolivo aus zehn Metern an Mexikos Keeper Jose Corona. Balotelli, der noch am Freitag das Training abgebrochen hatte, spielte Mexikos Deckung fast allein schwindelig.

Ein erstes Lebenszeichen im Angriff der Mexikaner lieferte Andres Guardado (11.) mit einem Lattentreffer. Danach konnte sich "El Tri" allmählich vom Druck befreien. Dennoch gingen die Italiener dank des tollen Freistoß' des 34-jährigen Pirlo in Front. Als die Italiener wieder das Spiel kontrollierten, leistete sich Barzagli den dicken Patzer, der zum Foulelfmeter und zum Ausgleich durch Hernandez führte.

Nach dem Wechsel gab es dasselbe Bild wie zu Beginn der ersten Halbzeit. Italien dominierte - vor allem dank Pirlo. In der 54. Minute hatte Montolivo nach einem Freistoß des Regisseurs die große Chance zur abermaligen Führung, war aber zu überrascht. Ein weiterer Kunst-Freistoß von Pirlo knapp am Tor vorbei schreckte die Mexikaner erneut auf.

Danach verflachte die Partie. Die Mexikaner schienen sich mit dem Remis zufriedenzugeben, den Italienern fiel kaum noch etwas ein - bis Balotelli kam. Mit seinem mächtigen Körper setzte er sich robust gegen den schwachen Rodriguez durch und traf. Danach hatte Italien keine Probleme mehr, den Sieg zu verteidigen.