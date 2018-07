Berlin (dpa) - SPD-Chef Sigmar Gabriel hat zunehmende Differenzen zwischen ihm und Kanzlerkandidat Peer Steinbrück zurückgewiesen. Die politische Ehe zwischen den beiden sei "ziemlich lebendig, meistens fröhlich", sagte Gabriel zum Auftakt eines Parteikonvents in Berlin. "Es gibt zwischen uns keine Streitereien", versicherte er den 200 Delegierten. Mit Blick auf eine Aussage Steinbrücks im "Spiegel", Gabriel müsse loyal zu ihm stehen, sagte Gabriel: "Wenn der Kanzlerkandidat mal meint, er müsse den Parteivorsitzenden in den Senkel stellen, dann darfst Du das auch", sagte er an die Adresse Steinbrücks.

