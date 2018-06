Köln (SID) - Welt- und Europameister Spanien trifft in seinem ersten Spiel beim diesjährigen Confed-Cup in Brasilien in Gruppe B auf Uruguay. Um Mitternacht wird es für Bayern Münchens Triple-Sieger Javi Martínez und sein Team ernst. Zuvor bekommt es Vizeeuropameister Italien in Gruppe A ab 21.00 Uhr mit Mexiko zu tun.

Die Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft (DTM) gastiert am Lausitzring. Im vierten Rennen der Saison startet Christian Vietoris im Mercedes von der Pole Position. Der WM-Gesamtführende Bruno Spengler geht in seinem BMW von Startplatz fünf ab 13.30 Uhr in das Rennen.

Im Finale der Basketball-Bundesliga können die Brose Baskets Bamberg den vierten Titelgewinn in Folge perfekt machen. Die Mannschaft von Trainer Chris Fleming empfängt ab 16.05 Uhr die EWE Baskets Oldenburg in der heimischen Arena. Der Topfavorit aus Bamberg führt in der best-of-five-Serie bereits 2:0 und benötigt nur noch einen Erfolg zum sechsten Meistertitel der Vereinsgeschichte.