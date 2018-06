Tübingen (SID) - Alex Harris wechselt innerhalb der Basketball Bundesliga von den Eisbären Bremerhaven zu den Walter Tigers Tübingen. Der 27-jährige Amerikaner erhält bei seinem neuen Klub einen Einjahresvertrag.

"Er wird ein wichtiger Faktor in unserem Offensivspiel werden", glaubt Trainer Igor Perovic. Shooting Guard Harris hatte vor seinem Engagement in Bremerhaven bereits in der Nähe von Tübingen für Ligakonkurrent Ludwigsburg gespielt. Harris ersetzt seinen Landsmann Vaughn Duggins, der für die Walter Tigers nicht mehr zu halten war.