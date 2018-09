San Antonio (SID) - Die San Antonio Spurs benötigen im Finale der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA noch einen Sieg zum fünften Titel. Die Texaner gewannen am Sonntagabend in eigener Halle Spiel 5 gegen Titelverteidiger Miami Heat mit 114:104 und gingen in den Serie best of seven mit 3:2 in Führung. San Antonio hat nun zwei Matchbälle. Die Finals 6 und eventuell 7 finden am Dienstag und Donnerstag jeweils in Florida statt.

Überragend bei den Spurs, die zuletzt 2007 Champion wurden, waren der Franzose Tony Parker mit 26 Punkten, der Argentinier Manu Ginobili mit 24 Punkten und 10 Assists sowie Tim Duncan mit 17 Zählern und 12 Rebounds. Bei Miami erzielten LeBron James und Dwyane Wade jeweils 25 Punkte.