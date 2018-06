Wasserburg (SID) - Der deutsche Basketball-Meister TSV Wasserburg hat die Amerikanerin Melissa Jeltema vom finnischen Spitzenklub Honka Espoo verpflichtet. Die 25-Jährige hatte vor ihrem Engagement in Finnland, wo sie in der abgelaufenen Saison Topscorerin war, unter anderem für die Chemcats Chemnitz in der Damen Basketball Bundesliga (DBBL) gespielt.