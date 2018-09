Brüssel (AFP) Die mutmaßliche uneheliche Tochter des belgischen König Alberts II., Delphine Boël, will per Gericht ihre Anerkennung als sein viertes Kind durchsetzen. Die Künstlerin habe den 79-jährigen Monarchen sowie dessen Kinder Prinz Philippe und Prinzessin Astrid vor ein Brüsseler Gericht zitiert, bestätigte Palastsprecher Bruno Nève de Mévergnies am Montag entsprechende Medienberichte.

