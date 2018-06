Rio de Janeiro (AFP) Die brasilianische Polizei hat auch am Sonntag wieder Proteste gegen soziale Missstände gewaltsam aufgelöst. Mit Tränengas und Gummigeschossen vertrieb die Polizei rund 3000 Menschen, die vor dem Maracana-Stadion in Rio de Janeiro gegen die enormen Kosten der Weltmeisterschaft demonstrieren wollten, wie eine AFP-Reporterin berichtete. Nach Angaben der Militärpolizei in Rio de Janeiro wurden mindestens acht Menschen festgenommen; verletzt worden sei niemand.

